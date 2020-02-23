تطورات جديدة في قضية زواج قصي خولي من مديحة الحمداني

قضية الممثل قصي خولي والسيدة مديحة الحمداني التي كشفت أنها متزوجة منه، ما زالت حديث الإعلام والجمهور، وقد عادت الأمور مرة أخرى لتكبر بعد نشر الإعلامي هادي الزعيم مقطعاً إعلانياً ترويجياً عن استضافته والدة مديحة الحمداني، وهي فنانة شعبية تونسية مشهورة تدعى آمال علام في برنامجه تحدثت فيه عن حقيقة زواج قصي خولي من ابنتها.

أما المعلومات فتثبت بالوثائق القانونية أن الطفل فارس خولي هو الإسم الحقيقي لابن قصي خولي مما يتناقض مع ما أطلقه قصي على صفحته الخاصة اسم العميد جينيور على ابنه.

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