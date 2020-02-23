شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد والدها بصورة أبيض × أسود: اتمني لو كنتت هنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، على الاحتفال بعيد ميلاد والدها، بصورة لهما من الذكريات، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت قائلة "عيد ميلاد سعيد يا ابي، أتمني لو كنت هنا لرؤية كل شيء".

واحتفلت كاردشيان ، البالغة من العمر 39 عاما، منذ أيام، مع متابعيها على إنستجرام بعد وصول عدد متابعيها إلى 160 مليونا، لتقترب من رقم شقيقتها الصغرى كايلى جينر، البالغة من العمر 22 عاما، والتى يصل عدد متابعيها إلى 162 مليونا، جاء ذلك بعد معركة ودية جرت بين أنصار الشقيقتين عبر إنستجرام.

وعلقت كيم كاردشيان على المنشور قائلة، "160مليون! انا أحبكم يا شباب!!!" ، وحصلت كيم بالفعل على زيادة مذهلة في عدد المتابعين منذ أكتوبر 2019 ، عندما احتفلت بتجاوز 150 مليون متابع.

في ذلك الوقت ، كانت كايلي جينر تمتلك مليوني متابع أقل من أختها الكبرى كيم ، لكن كل هذا تغير في أوائل يناير عندما وصلت إلى 156 متابعًا ، متقدمة عليها بفارق مليون متابع..

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في يناير الماضي شاركت الشقيقتان في فيديو عبر يوتيوب في برنامج تعليمى للمكياج تم نشره على قناة كايلى ، وأثناء تطبيق منتجاتها على وجه أختها الكبرى ، قامت كايلي بطريق الخطأ بسحب إحدى رموش كيم.

قالت كيم وهو في حالة ذهول: "تمنيت فقط أن أضربك في انستجرام مرة أخرى.. "الآن أمنيتي لن تتحقق".

يذكر أن كيم وكايلى تحتلان مركز الصدارة بين أفراد عائلتهما من حيث عدد المتابعين على انستجرام.