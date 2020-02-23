شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء: تصميم ملابس مسلسل "النهاية" كان أمرا صعبا ومخيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان يوسف الشريف تصوير مسلسل "النهاية "، المقرر عرضه فى السباق الدرامى لرمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجى، والعمل فكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، حيث انتهى من تصوير الكثير من مشاهده، ويصور الآن فى منطقة شبرا منت والتى تجمع بينه وبين الفنان أحمد وفيق.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قالت المؤلفة ومصممة الأزياء إنجى علاء، أن تصميم ملابس مسلسل "النهاية" لم يكن أمراً سهلاً بالنسبة لها، فالمسلسل يضم عددا كبيرا جداً من الممثلين، والذى قد يصل عددهم إلى 100 شخصية، كما أن المسلسل تدور أحداثه فى عام 2120، وأيضا هناك اختلاف كبير بين المستوى الاجتماعى للشخصيات فمنهم الغنى ومنهم الفقير، لذا لم يكن الموضوع سهل في تصميم الملابس، فالعمل في هذا العصر تكمن صعوبته أيضا في عدم وجود مرجع له، فكنت دائماً أتعامل بالخيال وهذا الأمر مخيف، لأن هذا الخيال من الممكن أن يقبله البعض، والبعض الآخر لا يقبله.

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وأضافت إنجى قبل تصميمى للملابس حاولت أبحث فى الكثير من الأفلام والكتب كى أرى آراء كثيرة لرؤية المستقبل، حتى توصلت لتصميم الملابس لهذا العالم الافتراضى الذى هو أقرب للخيال العلمى، تدور أحداث المسلسل حول مهندس تكنولوجى يحاول التصدى للتكنولوجيا التى أصيبت العالم بعد مرور 50 عاما، لكن يتغير كل شىء حينما يقابل إنسان آلى مستنسخ منه.

مسلسل النهاية بطولة كل من يوسف الشريف، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سارة عادل، محمد العمرسى، محمود الليثى.

جدير بالذكر أن مسلسل النهاية يعتبر التعاون الفني العاشر للمؤلفة ومصممة الأزياء انجي علاء مع زوجها الفنان يوسف الشريف، فقد شاركته في كلا من مسلسل "كفر دلهاب“، "القيصر"، "لعبة إبليس" الذى كان من تأليفها أيضا، "الصياد"، "اسم مؤقت"، " رقم مجهول " ، "المواطن إكس".