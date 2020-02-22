أول تعليق من محمد رمضان بعد فيديو التصادم مع باسم سمرة

متابعة بتجـــــــــرد: بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الفنان باسم سمرة وهو يدفع الفنان محمد رمضان في حفل زفاف كان رمضان يغني خلاله، تجاهل رمضان الفيديو ونشر صورة له على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة له وعلق عليها قائلاً: “لا أنشغل بغير الطريق.. #ثقة_في_الله_نجاح”.

ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيه عبر “إنستغرام وعلق الكثير من متابعيه داعين له بالتوفيق والنجاح في خطواته القادمة.

وكان محمد رمضان نشر على حسابه مقطع فيديو لبرومو أول حلقة من برنامج “التاسعة”، الذي يعرض اليوم (السبت) على شاشة التلفزيون المصري ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويستعرض فيه أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، ورحلة صعوده إلى القمة، ويجيب عن سؤال “لماذا هو الأكثر إثارة للجدل في الفترة الماضية.

وكان رمضان قد تعرض في الفترة الماضية لعدة ازمات بداية من أزمة الطيار الموقوف، ومشكلة إيقافه من قبل نقابة الموسيقيين عن الغناء مرة أخرى، وحتى الدعاوى القضائية التي أقيمت ضده خلال الأيام الماضية.