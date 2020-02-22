زوج أنغام يتعرض لموقف محرج من معجبة

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من حفل النجمة المصرية أنغام ضمن احتفالات اليوم الوطني في الكويت، يظهر فيه زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أثناء حضوره للحفل وأقدمت إحدى الحاضرات على محادثته ونشر سؤالها لها.

وقالت الشابة: “لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟” ليرد عليها باستغراب ونظر للسيدة وقال لها “نعم”، فأكملت ردها الطريف: “يا بختك فيها”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من حفل النجمة المصرية أنغام ضمن احتفالات اليوم الوطني في الكويت، يظهر فيه زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أثناء حضوره للحفل وأقدمت إحدى الحاضرات على محادثته ونشر سؤالها لها. وقالت الشابة: “لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟” ليرد عليها باستغراب ونظر للسيدة وقال لها “نعم”، فأكملت ردها الطريف: “يا بختك فيها”. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع الطريف ورد فعل إبراهيم الهادئ والمتواضع في الرد على المعجبة. وكانت النجمة المصرية قدمت حفلاًغنائيا كبيرا في الكويت وسط حضور عدد كبير من محبيها.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع الطريف ورد فعل إبراهيم الهادئ والمتواضع في الرد على المعجبة.

وكانت النجمة المصرية قدمت حفلاًغنائيا كبيرا في الكويت وسط حضور عدد كبير من محبيها.