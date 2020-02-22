كاثرين جينكينز: أشعر بأن والدي الراحل يتابعني

متابعة بتجــــــــــرد: قالت المطربة البريطانية كاثرين جينكينز إنها تشعر بأن والدها الراحل يتابعها، ولذلك تحاول دائماً أن تفعل ما يجعله فخوراً بها، تخليداً لذكراه وعرفاناً بما قدمه لها.

وكان والد جينكينز (البالغة 39 عاماً) قد توفي بالسرطان وهي في الـ15 من عمرها، لذلك تقوم بأعمال خيرية لجمع الأموال لصالح أبحاث المرض، ونظمت حملة تبرعات جمعت خلالها 25 ألف جنيه إسترليني لصالح ماراثون لندن الخيري لدعم مؤسسة ماكيلان البحثية.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تكون أماً مثالية لطفليها إيلياه راين وزندر روبرت وتربيهما على الاستقلالية وحب الخير والغير كما رباها والدها.

في سياق متصل، حضرت النجمة البريطانية أخيراً حفل العرض الأول لأول أفلامها السينمائية في مهرجان برلين السينمائي بصحبة النجم جوني ديب.

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ويحكي الفيلم قصة انتشار مرض بسبب التلوث الكيميائي، ومحاولات شركات وتكتلات سياسية التعتيم على الأضرار الصحية والبيئية لبعض الأنشطة الصناعية المشبوهة.

ويشير الفيلم إلى أن الحروب الآن لم تعد تدار بالأسلحة فقط، بل بالتلوث البيئي والأبحاث التي تستهدف تحوير الفيروسات ونشر الأمراض الغامضة.

وكانت كاثرين جينكينز ذات الأصول الويلزية، قد بدأت مسيرتها الفنية كمطربة ومؤلفة أغانٍ عام 2003 عندما غنت لبابا الفاتيكان، وأصدرت ألبوماً غنائياً عام 2005 فاز بجائزة ألبوم العام في بريطانيا.

وتوالت بعد ذلك أعمال كاثرين وطرحت في الأسواق 12 ألبوماً من بينها “طبيعة ثانية، الحياة في حلم، لحن غرامي، أحلام يقظة، وهذا هو الكريسماس”.