فرقة “ميامي” تشعل أجواء القرية العالمية بـ”شيلوها شيلة” و”صبوحة”

متابعة بتجــــــــرد: شهد المسرح الرئيس في القرية العالمية بدبي، مساء أمس حفلاً استثنائياً بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، أحيته فرقة ميامي بمجموعة من أروع أعمالها، وسط تفاعل استثنائي من الحضور الذي استمتع بالأغاني المتنوعة للفرقة الكويتية.

وتفاعل الجمهور مع الفرقة عندما غنت “شيلوها شيلة” التي لاقت نجاحاً استثنائياً على امتداد العالم العربي، وقد تم نشر تفاصيل الحفل من قبل الضيوف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وأدت الفرقة الكويتية باقة من أروع أغانيها القديمة والجديدة، خاصة أغاني “صبوحة” و”يا بويا” و”بستانس” وغيرها من الأغاني الوطنية والتراثية.

من خلف الكواليس

وأطلت الفرقة، التي شهدت حضور مشعل وخالد وغاب باقي أعضائها لانشغالهم بحفلات اليوم الوطني في الكويت، بترحاب حار من الجمهور، وكعادة الفرقة سألوا الحضور من خلف الكواليس “جاهزين”، ليخرجوا عليهم ويحيوهم، ويشعلوا الأجواء بطيف واسع من الأغاني، خصوصاً الأغنية الوطنية “أنا كويتي” التي شاركهم الجمهور غناءها.

غرامك شيء عجيب

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وانتقلت الفرقة بعد ذلك إلى غناء أغنية “يا علايا” مع الجمهور من مختلف الفئات العمرية، وتنوعت أغانيهم بين القديم والحديث ومنها “غرامك شيء عجيب، الحمدلله وشفناكم، يا بويا، عاشوا، شيلوها شيلة، خلها على الله، المامبو السوداني، صبوحة، ويا ويله”.

الغناء بالمصرية

وأكد أعضاء فرقة ميامي الكويتية في تصريحات لهم، أنهم سيواصلون حفلاتهم الغنائية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي للاحتفاء باليوم الوطني الكويتي.

وأعربوا عن حزنهم الشديد لوفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، حيث قدموا معه أغنية “مالكش دعوة بيها” عام 2004، موضحين أنهم لن يمتنعوا عن الغناء مرة أخرى باللهجة المصرية.