أنتوني هيد يواجه "شقيقه مصاص الدماء"

وقع الممثل البريطاني أنتوني هيد بطولة الفيلم الكوميدي المرعب Let the Wrong One In "اترك الرجل الخطأ يدخل"، مع المخرج الأيرلندي كونور مكماهون، والذي يتابع آثار مصاص دماء تحول حديثًا إلى شوارع دبلن.

ويتبع الفيلم "مات" البالغ من العمر 16 عامًا والذي يكتشف أن شقيقه الأكبر "ديكو" تحول إلى مصاص دماء، ليواجه معضلة بين المخاطرة بحياته لمساعدة شقيقه وبين مشاركته في مهامه المثيرة.

ومن المقرر أن يبدأ تصويرالفيلم في دبلن أواخر شهر مارس/آذار المقبل.

وهيد سبق وقدم دورا تلفزيونيا صغيرا في مسلسل" بوفي" مصاص الدماء عام 1997، حيث قدم شخصية روبرت جايلز ، مرشد "بوفي".



وأنتوني ستيوارت هيد هو ممثل وموسيقي إنجليزي، ارتقى إلى الشهرة في المملكة المتحدة بعد دوره في مجموعة من الإعلانات التلفزيونية، ثم قدم العديد من المسلسلات وشارك بعدة برامج تلفزيونية، وأصدر ألبوما موسيقيا، كما صور برنامجا عن حياة نجم الروك ألتون جون.

وقدم هيد الدوبلاج الصوتي لفيلم Frozen North" Productions، وفاز عنه بجائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان براج السينمائي المستقل لعام 2016.

و في شهر يوليو/تموز عام 2018، تمت إضافة هيد إلى فريق أوبرا "بي بي سي" الإذاعي، والذي يحمل اسم The Archers، ليلعب دور روبن فيربروث.

وحصل هيد على المرتبة رقم 5 ضمن أفضل 10 رجال جاذبية في استطلاع للمعجبين عام 2004.