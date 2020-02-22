على خطى صلاح.. 5 ملايين شخص يساعدون "أوس أوس" في إنجلترا

التقى الممثل المصري محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" صديقه لاعب كرة القدم محمد صلاح في إنجلترا، في زيارة تناولتها الصحف العالمية والإنجليزية.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن الممثل المصري يرغب في تحقيق النجاح في مدينة ليفربول، كونه يمتلك 5.6 مليون متابع على حسابه الشخصي على أنستقرام.

و"أوس أوس"، هو ممثل مصري شهير، صنع شهرته في المسرح، حيث اشتهر في مسرحية تياترو مصر، وبدأ أداؤه لافتًا لأنظار النقاد ووسائل الإعلام عبر شخصيات متعددة لعبها في مسرحيات "أين أشباحى" الاستعراضيّة و"حلو الكلام" التي شكّل فيها ثنائيًّا كوميديا ناجحا مع مواطنه علي ربيع.





وفي حديثه للصحيفة قال الممثل المصري إنه التقى محمد صلاح لأول مرة منذ 6 أعوام، خلال زيارته لبعض نجوم منتخب مصر القومي خلال أحد المعسكرات.

Advertisements

وتابع: "قابلت محمد صلاح هناك للمرة الأولى، حينها أخبرني أنه معجب بتمثيلي، وبدوري عبرت له عن إعجابي، ثم نشأت صداقتنا".

وبعد مرور 3 أعوام على احتراف محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي، قرر "أوس أوس" أن زيارة صديقه ويقوم برحلة في إنجلترا، زار فيها وجهات سياحية متعددة منها: مبنى رويال ليفر، ورصيف ألبرت البحري خلال إقامته في فندق تيتانيك.

وخلال زيارته، حضر "أوس أوس" مباراة ليفربول مع نادي شيفيلد يونايتد على ملعب أنفيلد، لتشجيع مواطنه محمد صلاح.

وقال إن سر زيارته يرجع إلى رغبته في قضاء عطلة مع زوجته في إنجلترا، ومقابلة صديقه محمد صلاح، الذي عرفه على نجوم فريق ليفربول.

ونشر "أوس أوس" عبر حسابه على أنستقرام صورة له مرتديًا تيشرت "صلاح" بتعليق: "أفضل هدية تلقيتها في حياتي".

وعبر الممثل المصري عن رغبته في أن يحقق النجاح في إنجلترا، كونه لم يسبق له التمثيل فيها، بقوله: "التمثيل في إنجلترا سيكون شرفًا لي".



