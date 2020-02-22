تركي آل الشيخ يهدي الكويت أغنية جديدة في عيدها الوطني.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أهدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أغنية وطنية جديدة إلى دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف 25 من الشهر الجاري.

وقال آل الشيخ عبر صفحته بتويتر إن "ذلك ‏أقل ما يقدم لأهلنا في الكويت وصاحب السمو والدنا الشيخ صباح الأحمد"، موجها الشكر للأمير تركي بن محمد بن فهد على دعمه للعمل.

والأغنية حملت اسم "أحب جاره" كلمات تركي آل الشيخ وغناء عبدالمجيد عبدالله، ألحان نواف عبدالله، وتقول كلماتها: "أنا سعودي وأحب جاره عزيز وغالي على قلبي أعطتني الطيب ومقدره خدت تقديري وحبي أنا سعودي وأحب جاره".

ونالت الأغنية استحسان الجمهور الكويتي فسارعوا لتوجيه كلمات الشكر لتركي آل الشيخ على العمل ودعوا له بأن يكون ذخرا، فقال المعلق محمد بن ناصر: "شكرا من القلب غير مستغربة هذي المشاعر فنحن وانتم عظم ليس به مفصل .. والله يعافيك ويشفيك".

‏‎وأضاف عبدالله الحمومي: "دام وطننا عزيزا وشامخا أمام كل من تسول لهو نفسه المساس بهذا الوطن وحفظ الله وطننا من كل شر يارب العالمين"، فيما دعت له ليلى علي بأن يعطيه ‏‎الله العافية ويشفية ويعافيه قائلة: "أبو ناصر يستاهل الكويت أهلنا".

Advertisements

على الجانب الآخر، أعلن تركي آل الشيخ عبر صفحته بتويتر أن موعد عودته لأرض الوطن السعودية ستكون خلال هذا الأسبوع بعد إجرائه عملية جراحية في أوروبا إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابه بتويتر: "‏إن شاء الله راجع خلال هالاسبوع ل بلدي واهلي وناسي".

وغادر آل الشيخ المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأجرى تركي آل الشيخ عملية جراحية ناجحة في نيويورك تم خلالها إزالة الورم بعد معاناته من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبا من الغدة وأشرف على حالته فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة.