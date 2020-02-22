صابر الرباعي يهاجم نانسي عجرم وينتقد نجوى كرم

هاجم الفنان التونسى صابر الرباعي كل من نانسي عجرم وفضل شاكر وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم، منتقدا بعض تصرفاتهم التي صدرت فى الفترة الاخيرة.

وقال صابر الرباعى خلال استضافته مع الإعلامى هادي زعيم، في برنامج فكرة سامى الفهرى : إذا كنت فى نفس موقف نانسي عجرم وزوجها فادى الهاشم كنت سأدافع عن نفسى ولكن ليس لحد القتل.

وأضاف صابر الرباعى قائلا : إذا كنت فى موقف الفنانة نجوى كرم والتى تزوجت من شخص ليس على نفس ديانتها كنت سأرفض ذلك، أفضل أن أتزوج من فتاة على نفس دينى.

وأوضح صابر الرباعى: لو كنت فى نفس موقف فضل شاكر الخاص بتركه الفن والانضمام الى جماعات ارهابية لرفضت ذلك تماما أيضا.

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وأشار صابر الرباعى قائلا: أما عن زلات لسان شيرين عبد الوهاب فإذا كنت مكانها لن أتحدث على المسرح مطلقا حتى لا أعرض نفسى لهذه الانتقادات العنيفة.

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