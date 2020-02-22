فيديو جديد لـ شيما الحاج ترقص وتغني على أنغام "بنت الجيران"

نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" ترقص وتغني على أنغام أغنية "بنت الجيران" بعد إعلانها عن خطوبتها منذ أيام من رجل الأعمال.

وظهرت شيما الحاج في الفيديو وهي داخل سيارتها ترقص وتغني على أنغام أغنية "بنت الجيران" لكل من المطرب حسن شاكوش والمطرب عمر كمال.

يأتي ذلك بعدما، نشرت شيما الحاج، خبر خطبتها على أحد رجال الأعمال في مصر، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي عبر تطبيق الصور انستجرام، الذي تم تداوله بشكل مكثف على السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

وتجاوزت شيما الحاج، أزمة الفيديوهات الإباحية التي أثيرت حولها خلال الفترة الماضية، وأرادت أن تستكمل حياتها بشكل طبيعي، من خلال إعلان الخطوبة، وظهورها قبل أشهر في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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وكانت شيما الحاج أثارت جدلا كبيرا بظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الأخيرة.

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