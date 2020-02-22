ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

خطفت نور عصام إمام ابنة شقيق الفنان عادل إمام الأنظار إليها بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت نور عصام فى الصورة بإطلالة جذابة حيث تلقت عديدا من التعليقات الإيجابية حول جمالها ورقتها ومن بين هذه التعليقات "القمر ابنة شقيق الغالي" و" قمر محتشم" و"قمر 14". وظهرت نور فى الصورة داخل سيارة مرتدية ملابس سوداء وكاب أسود.

وكانت نور عصام إمام - ابنة شقيق عادل إمام، قد نشرت مؤخرا عدة صور وفيديوهات قصيرة عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل الحرم المكي الشريف لتؤدي مناسك العمرة.

وظهرت نور - ابنة شقيق عادل إمام، وهي ترتدي الحجاب في الفيديو الذي التقطته على طريقة السيلفي داخل الحرم المكي الشريف، لتستقبل العام الجديد بعمرة في الأراضي المقدسة.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورا نادرة لـ عائلة عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

نور عصام إمام تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام؛ وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.

Advertisements

والدة نور، هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت التى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.

قد يهمك أيضا:

رزان مغربي تستعيد ذكريات شبابها بصورة على انستجرام

لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة جديدة عبر "انستجرام"