مروى عيسى تضع صوتها على أغنية جديدة

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""الخليج 365"" من بيروت: تعاقدت الفنانة مروى عيسى مع شركة " لايف ستايلز ستوديوز" على أغنية جديدة إمتداداً للنجاح الذي حققه التعاون الأول بينهما من خلال كليب سعادتك " الذي أصدرته الشركة فى 21 نوفمبر 2019، وحقق نجاحاً ملحوظاً خلال فترة قصيرة من عرضه مع إقترابه من حاجز الـ 5 مليون مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع YouTube. ولقد وضعت الفنانة والممثلة التونسية صوتها على الأغنية الجديدة من ألحان محمد عبية وموسيقى أحمد عبد السلام، في استديو ناصر الأسعد في بيروت،

الزاهد

من جهته أكد رجل الأعمال فهد الزاهد صاحب شركة " لايف ستايلز ستوديوز " أنه سعيد بهذا التعاون الثانى مع الفنانة "مروة عيسى", لافتًا أن الشركة قامت بعمل حملات دعائية وترويجية كبيرة وقوية فى أول تعاول بينهما من خلال كليب "سعادتك", وهو الأمر الذي تفعله مع كل الفنانين الذين تُنتِج أعمالهم.

وتابع “الزاهد” أن عدد المشاهدات الكبير على كليب “سعادتك” يعود لقبول المشاهد العربي الذي تداول العمل بشكلٍ واسع على كافة المنصات الاجتماعية, وهذا ما يسبب الإنتشار القوي والحقيقي لأي عمل فني.

هذا وأضاف أن التعاون الثاني بين الفنانة مروى عيسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز" يُبشر بعملٍ فنّي مميّز سيبصر النور قريباً، خاصةً أن الشركة تسعى دائماً لتقديم الأعمال الفنية الراقية تحترم المشاهد العربى و ترضي جميع الأذواق .

