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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة اللى دخلت أحمد حلمى التاريخ.. رهبة لا توصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمي جمهوره بصورة مع جراح القلب المصرى العالمى مجدى يعقوب، عبر حسابه الشخصي بمختلف مواقع السوشيال ميديا، أثناء حضوره لمبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة التى أقيمت بدولة الإمارات يوم الخميس الماضى.
وكتب حلمى على الصورة قائلاً: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كدة وبس، لأ.. ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كدة وبس.. ده احنا كمان اتكلمنا كتير وفى الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللي قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".
تعليق حلمي
يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، أعلن عن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل فى دورتها الثالثة، التى عقدت مساء الخميس الماضى.
كما أثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على التعاون مع جراح القلب المصري العالمي السير مجدى يعقوب، وذلك بعد التبرعات التى جمعتها مبادرة "صناع الأمل" بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة.
حلمي والدكتور مجدي يعقوب
ونشر حاكم دبى، اليوم السبت، صورة تجمعه بالدكتور مجدى يعقوب، وهو يمسك بيده على المسرح أثناء تكريمه بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، وقال فى تعليقه عليها: "مع البروفيسور مجدى يعقوب.. يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا.. أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطًا فى خدمة الناس".
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