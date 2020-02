شكرا لقرائتكم خبر عن Don't Give Up On Me من فيلم Five Feet Apart تحقق 30 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المغنى الأمريكي Andy Grammer ، أغنيته Don't Give Up On Me، الأغنية الرسمية لـ فيلم Five Feet Apart، الذى طرح في 15 مارس من العام الماضى، ووصلت مشاهدات الفيديوالذى طرح على الحساب الرسمي لـ Grammer، إلى 30 مليون مشاهدة، ، يدور فيلم Five Feet Apart حول اثنين من المراهقين المصابين بأمراض تهدد الحياة الذين يلتقيان في المستشفى، وبالرغم من كل الظروف التي تواجههم يقعان في الحب.

الفيلم من إخراج جوستين بالدوني، وتأليف ميكي داتري، توبياس إياكونيس، ومن بطولة هالي لو ريتشاردسون، كول سبروس نكلير فورلاني، مويسيس آرياس، بارميندر ناجرا، إميلي بالدوني، جاري ويكس، كيمبرلي هيبرت جريجوري، سو لين الأنصاري.

كلمات الأغنية تقول:

I will fight, I will fight for you

I always do, until my heart is black and blue

I will stay, I will stay with you

We'll make it to the other side, like lovers do

I'll reach my hands out, In the dark and wait for yours to interlock

I'll wait for you, I'll wait for you

Cuz' I'm not givin' up, I'm not givin' up, givin' up, no not yet

Even when I'm down to my last breath

Even when they say there's nothing's left

So don't give up on..

I'm not givin' up, I'm not givin' up, givin' up, no not me

Even when nobody else believes

I'm not goin down that easily

So don't give up on me

And I will hold, I'll hold onto you

No matter what this world will throw, it won't shake me loose

I'll reach my hands out, In the dark and wait for yours to interlock

I'll wait for you, I'll wait for you

Cuz' I'm not givin' up, I'm not givin' up, givin' up, no not yet

Even when I'm down to my last breath

Even when they say there's nothing's left

So don't give up on..

I'm not givin' up, I'm not givin' up, givin' up, no not me

Even when nobody else believes

I'm not goin down that easily

So don't give up on me

Woah (x4)

Yeah (x7)

I will fight, I will fight for you

I always do until my heart is black and blue