شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: لم أقاض شقيقتى بسبب حسابى على فيس بوك وهناك خطأ فى الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فلوكس إنه فوجئ ببعض الأخبار المنتشرة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مقاضاته لشقيقته بسبب سرقة حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكشف فلوكس، فى بيان صحفي، أن كل ما فى الأمر هو أن هناك شخصا يعمل بالشركة التى تمتلكها شقيقته، وهو الذى قام بسرقة حساب "فيس بوك" من خلال جهاز الشركة، وهذا ما توصلت له التحريات بالقضية، حيث إن الجهاز والـ "I p"مسجل باسم شقيقته، هذا بجانب شبكة الإنترنت التى تمت سرقة الحساب من خلالها، لذلك صدر الحكم بحق شقيقته، نظرا لامتلاكها جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، بالرغم أنه ليس لها علاقة بالواقعة، التى علمت بها بعد صدور الحكم، فى الوقت الذى فوجئ به فلوكس أيضا .

وأضاف فلوكس أنه ليس من المنطقى أن يقاضى شقيقته فى واقعة مثل ذلك، أو أبعد من ذلك، لكن الشخص الذى يعمل معها هو الذى تسبب فى هذه الأزمة الغريبة، التى كانت سبب فى حالة من الغضب له ولشقيقته.

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وتابع فلوكس أنه كان يجب مراعاة حالة والدة الصحية، قبل نشر وتداول هذا الخبر الذى من الممكن أن يتسبب فى سوء حالته الصحية وغضبه .

وأنهى فلوكس بيانه قائلا: "من المعروف عنى حبى لكل أفراد عائلتى وشقيقاتي، ولم أسمح يوماً بوجود أى خلاف بيننا، خاصة أننا أسرة مترابطة بشكل كبير، لذلك فلا أصدق أن يصل الأمر إلى تداول خبر بهذه الصيغة عنى وعن أشقائي".

وكانت قد أصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، الحكم غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس بتهمة سرقة صفحته على "فيس بوك"، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، فى اتهامها بسرقة "الأكونت" الخاص وارتكاب جريمة الإزعاج العام.

ودعا الفنان أحمد فلوكس مؤخرا، الفنانة منى فاروق إلى العمل معه فى المسلسل الإذاعى "طلقنى شكرا"، معلقا على أزمتها الأخيرة بأن جميع الناس خطائين، قائلاً: "الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق كلنا خطاء و لكنه ستر الله و لعل ما حدث لكى علامة حب من الله لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله و ايماناً منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده.