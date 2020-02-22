شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يستعرض فورمته فى جلسة تصوير جديدة لمجلة Flaunt.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم العالمي فان ديزل، لجلسة تصوير جديدة خاصة لمجلة Flaunt، بعد انتهائه من تصوير اخر مشاهد فيلمه الجديد Fast & Furious 9، استعرض فيها فورمته التي اشتهر بها في الكثير من ادواره الأكشن، ممسكاً بحمامة بيضاء داخل جلسة التصوير.

وفى تصريحات للنجم العالمي كشف فيها أن الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious سينقسم إلى جزأين، وذلك بعد أيام قليلة من طرح أول تريلر للجزء التاسع المنتظر من السلسلة، الذى سيطرح في دور العرض حول العالم في 22 مايو المقبل، حسبما نشر موقع "blendcinema".

وقال بطل العمل ديزل " لقد بدأت بالتخطيط، للجزء العاشر منFast & Furious، قبل بدء تصوير الجزء التاسع من العمل، حيث أن القصة مشبعة بالكثيرمن التفاصيل، التي من الممكن ان تنقسم إلى العديد من الأفلام الأخرى، ولذلك أركز كل تفكيرى، للجزء العاشر من العمل، والذى من المفترض أن يكون هو الأخير من السلسلة، ولذلك فأن فريق العمل وشركةUniversal المنتجة، يستحقون نهاية كبيرة ومرضية للعمل، الذى تابعه الملايين من حول العالم".

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وبالرغم من كلام ديزل، ألا انه انتشرت الأقاويل، قبل الاستعداد لتصوير الجزء التاسع من العمل، ان الجزء الأخير من السلسلة، سيكون العاشر، ولكن الآن بعد ما قاله، بطل العمل فان ديزل، فـ من غير المعروف، إذا كان سيطرح الجزء العاشر، بأسماء مختلفة، أو سيكون 10 Fast & Furious، و 11 Fast & Furious.

وكان قد حقق الجزء الأخير من سلسلةFast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراجF. Gary Gray.



