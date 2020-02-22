شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر والدة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة سوسن بدر ضمن أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" والدة بطلة العمل الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث انتهت سوسن من تصوير عدة مشاهد فى بعض الديكورات المخصصة للعمل المقرر طرحه خلال الماراثون الرمضانى المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى.





ويعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأولى من المسلسل، حيث سلم ما يقرب نصف حلقاته حتى الأن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والانتهاء من التصوير.

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واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه.





مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، ويعرض على شاشة dmc، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحاً وصدى واسعاً منذ عرض الحلقات الأولى، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017 .