رانيا يوسف: "للأسف مليش شغل في رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها غير متواجدة في دراما رمضان المقبل.
وأضافت يوسف، خلال لقاء في برنامج "et بالعربي": "الحمد لله، كده رضا، ليا فلمين نزلو الشهر ده، دماغ شيطان، وصندوق الدنيا".
يذكر أن رانيا يوسف تشارك في مهرجان الفجيرة في الإمارات، كما عرض لها مؤخرا مسلسلي الآنسة فرح على قنوات mbc، ومملكة إبليس على منصة شاهد.
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