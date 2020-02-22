فيديو| يغني لصديقه المنتحر بسبب التنمر.. حماقي يؤهل عمر عادل في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
في المرحلة الثانية من مرحلة المواجهة من برنامج اكتشاف المواهب" "The voice kids، غنى كل من مريم حنفي، ومعاذ عيسى، وعمر عادل، من فريق الفنان محمد حماقي، أغنية "لما راح الصبر منه" للفنانة شريفة فاضل.
قالت الفنانة نانسي: "الثلاثة حلوين، برافو". وعلق عاصي: "كل حدا منهم فيه خامة مختلفة".
وقال الفنان محمد حماقي: "أنا هختار الثلاثة، مريم صوتك أكبر من سنك، عمر إحساسك غير عادي، معاذ غنيت الأغنية بشكل مختلف".
وقرر حماقي أن يؤهل المتسابق عمر عادل لمرحلة المواجهة الثالثة من البرنامج.
غنى المتسابق عمر عادل أغنية "والله ما يسوى" للفنان حسين الجسمي في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس، من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".
وقال عمر: "بغني الأغنية لصاحبي، لأنه انتحر بسبب التنمر، كان عنده أذن أصغر من الثانية، كانوا بيتريقوا عليه في المدرسة، فقررت أغني له الأغنية دي".
وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
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