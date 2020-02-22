محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيديو يجمعه بعمر كمال ومصطفى حدوتة، عبر حسابه على "إنستجرام" يكشفون فيه عن أغنية جديدة.
وقال كمال، في الفيديو: "خلال كام يوم هنرمي القنبلة التانية".
وغنى شاكوش جزءا منها: "عود البنات عالي شلقب لي حالي، يرخصلك الغالي ياللي سحرتيني، عود البطل ملفوف، وأنا لسه ياما هشوف، جايلك ومش مكسوف، واخدني على الهادي، وجمالها مش عادي".
وعاد كمال ليقول: "هنسكر الدنيا، وهنعمل البوم التانية، عاوزينكم في ضهرنا".
وقال شاكوش: "وكل اللي جي نضيف". وعلق على الفيديو: "تاني أقوى نجاح بعد نجاح أغنية بنت الجيران ".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| شاكوش وكمال يعلنان عن أغنية جديدة: "هنرمي البوم التانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.