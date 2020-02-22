فيديو| شاكوش وكمال يعلنان عن أغنية جديدة: "هنرمي البوم التانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيديو يجمعه بعمر كمال ومصطفى حدوتة، عبر حسابه على "إنستجرام" يكشفون فيه عن أغنية جديدة.

وقال كمال، في الفيديو: "خلال كام يوم هنرمي القنبلة التانية".

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وغنى شاكوش جزءا منها: "عود البنات عالي شلقب لي حالي، يرخصلك الغالي ياللي سحرتيني، عود البطل ملفوف، وأنا لسه ياما هشوف، جايلك ومش مكسوف، واخدني على الهادي، وجمالها مش عادي".

وعاد كمال ليقول: "هنسكر الدنيا، وهنعمل البوم التانية، عاوزينكم في ضهرنا".

وقال شاكوش: "وكل اللي جي نضيف". وعلق على الفيديو: "تاني أقوى نجاح بعد نجاح أغنية بنت الجيران ".