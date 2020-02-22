فيديو| بعد منافسة 3 مصريين.. نانسي عجرم تختار يوسف حسن في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم المتسابقون المصريون عبدالرحمن سعيد، وخالد صادق، ويوسف حسن، من مصر، أغنية "ولا يا ولا" للفنان الراحل عبدالغني السيد، في المرحلة الثانية من مرحلة المواجهة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids".

وعلق الفنان عاصي الحلاني :"أنا بموت لما بسمع حدا بيغني حلو، برافو عليكم". وقال حماقي: "أنا بشكركم".

وقالت نانسي: "أنا فخورة بيهم، خالد عنده دفا بصوته، عبدالرحمن ماشاء الله، ويوسف صوته وأدائه مميز".

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واختارت نانسي يوسف حسن لتنقله لمرحلة المواجهة الثالثة من البرنامج، بعدما وصفته: "ما غلط ولا غلطة".

قدم المتسابق يوسف حسن من مصر أغنية "حبيبي وعنيا" للفنان الراحل محمد فوزي في الحلقات السابقة، ولم يلتف له سوى الفنانة نانسي عجرم.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.