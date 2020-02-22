فيديو| بعد شوية هبكي.. نانسي عجرم تؤهل سوريا للمواجهة الثالثة من "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، قدم الفريق الرابع للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كل من محمد إسلام، ومحمد الأعصر، ويزن كفى، أغنية "لو نويت" للفنان جورج وسوف.
وعلق الفنان اللبناني عاصي الحلاني :"يا سلام، الأغنية خلت كل واحد فيكو يظهر قدراته". كما علق حماقي :"برافو، إنتم الثلاثة فنانين".
وعلقت الفنانة ناسني عجرم :"أنا زعلانة، بعد شوية هبكي، الثلاثة كتير، كل واحد أحلى من التاني".
وقررت نانسي أن تنقل محمد إسلام من سوريا، لمرحلة المواجهة الثالثة.
وغنى الطفل السوري محمد إسلام موال "ريم على القاع"، ومزجه بأغنية "حب ايه" للراحلة أم كلثوم، في الحلقة الأولى من البرنامج.
وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
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