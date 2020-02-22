فيديو| علي غزلان يرقص على "بنت الجيران" وصلاح عبدالله: "شعب عسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعاد الفنان صلاح عبدالله نشر مقطع فيديو لليوتيوبر الطبيب علي الغزلان، وهو يرقص رفقة أصدقائه على أغنية "بنت الجيران"، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وكتب "عبدالله"، عبر حسابه على "تويتر": "فيه كدا، أيوة طبعا فيه كدا من شعب مالهُش مالكة ودايماهكذا، بيعيِط لما يفرح ويضحك في العزا، شعب عسل، وعسلُه في منتهى اللذاذة والذكاء، مع عظيم اعتذاري وحبي وتقديري لصديقي وحبيبي أمير الغناء".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد إتخذت مؤخرًا إجراءً حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار"