"ودعتهم".. سامح عبدالعزيز يكشف لمصراوي مصير "زي الشمس 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المخرج سامح عبدالعزيز، إن ليس هناك نية من جانبه للعمل على جزء ثانٍ من مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

وكشف "عبدالعزيز" في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه ودع نور وفريدة (دينا الشربيني وريهام عبدالغفور)، مضيفا: "نور وفريدة ودعتهم، وأتمنى إننا مانوقفش على نجاح زي الشمس، ومش هينفع نعمل جزء ثاني نقول فيه مثلا مين اللي قتل عمر؟".

وتابع: "منتج زي محمد مشيش وفنانة زي دنيا الشربيني، بعد ما اشتغلت معاهم، أعتقد إنهم هيعلموا حاجة تكسر الدنيا ونجاح مضاعف، ولكن موضوع زي الشمس 2 ده، ليس لي علاقة به".

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وعن إن إذا كان "مط" الأحداث سببا في عدم رغبته في وجود جزء ثانٍ من "زي الشمس"، قال المخرج الكبير إن الموضوع القوي يفرض ذاته، ويجبر الجمهور على مشاهدته حتى إن تخطى بدل العام، 3 أعوام.

وتابع: "في ظاهرة كدا دلوقتي لما أي عمل بينجح بيتعمله جزء تاني على طول، وده مش مقياس بالنسبالي كـ(سامح عبدالعزيز)".

ويتعاون المخرج سامح عبدالعزيز مع يسرا في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "دهب عيرة".