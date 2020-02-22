"فاكرين إني بعمل كل دا عشان أبويا".. أسما شريف منير توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المذيعة أسما شريف منير رسالة لجمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، توضح فيها حقيقة نجاح كتابها "طلقني".

ونشرت أسما صورة، وعلقت عليها: "رهبة وخوف ما يحسوش ولا يصدقه إلا اللي عاشه، رتبت أفكاري وكتبت تجارب، وحياتي تجربة من ضمنهم ودورت على المعلومات والإحصائيات وربطهم ببعض وحاولت ونجحت النتيجة والكتاب عمّل ضجة فى معرض الكتاب ماكنتش عامله حسابي إنها تحصل ومن يومها ما رضتش أطلع في أي قناة مصرية وأتكلم عن كل دا برغم ان معظم القنوات تقريبًا مشكورين بكل ذوق واحترام طلبوا مني أطلع وأنا اعتذرتلهم بكامل التقدير، ليه؟ ".

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وأضافت أسما: "لأن على الرغم من كل المجهود اللي عملته واللي الحمد لله ناس كتير شكرتني عليه جدًا إلا أن فيه لسه ناس وأنا مش هتكسف وهقولها ، فاكرين إن أنا بعمل كل دا لأن أبويا هو شريف منير (ربنا يخليهولي) أو بمعنى أوضح أبوها اللي مطلعها، وأنا الحقيقة مش كدا تمامًا وكل اللي حواليا وقريبين مني من إخواتي وإصحابي وبيشتغلوا معايا عارفين دا كويس جدً، فحبيت ما أتكلمش لأني بتأثر بسهوله ويمكن مثلًا يحصلي "بانك أتاك" زي ما حصل قبل كدا في أزمة حصليتلي او كل كام يوم، مش جاية اتكلم عن أزمات فاتت ".

وتابعت: "أنا قررت اتكلم براحتي وغيرت رأيي بعد ما أقتنعت إن كدا كدا محدش بيجتمع على حد، بس بيصعب عليا إني أتفهم غلط. بس الحمد لله وأنا مكملة في اللي حبّاه واللي شايفه نفسي فيه ويارب وفقني ووفق الجميع".

وانتهت أسما، مؤخرا، من تقديم أولى تجاربها الإعلامية، من خلال برنامج "أنا وبنتي" مع والدها شريف منير.