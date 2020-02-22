تراند اليوم : فنان شهير يوجه رسالة لمجدي يعقوب بعد سقوطه في الإمارات



وجَّه الفنان سامح حسين رسالة لجراح القلب الشهير مجدي يعقوب وذلك من خلال صورة نشرها له، علي حسابه الشخصي عبر موقع “instgram”، بعد سقوطه في الإمارات.

كان مكتوبًا علي الصورة علي لسان الدكتور مجدي يعقوب: عايز ادي كل المعلومات اللي اعرفها للشباب مش عايز حاجة تضيع لما أموت ، وعلق سامح حسين علي الصورة : أمير القلوب.

وكان نشطاء قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادمًا للحظة سقوط البروفيسور مجدي يعقوب خلال تكريمه في دبي.

ويظهر الفيديو المتداول، الطبيب مجدي يعقوب جراح القلب الأشهر بالعالم، وهو يسقط أثناء صعوده إلى المنصة التكريم في حين مد المتواجدون على منصة التكريم أيديهم لمساعدته على الوقوف مرة أخرى في مشهد صادم وكان من بينهم رجل الأعمال سميح ساويرس الذي قفز سريعا على المسرح لمساندته.

