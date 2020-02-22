فن ومشاهير

تراند اليوم : فنان شهير يتقدم ببلاغ بسرقته والتحريات تحمل مفاجأة صادمة

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تعرض الفنان المصري أحمد فلوكس لموقف محرج للغاية، حيث قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالحبس عامين ضد شقيقة، بعد تقدم الفنان ببلاغ للأجهزة المعنية بسرقة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وبعدما تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بسرقة حسابه، حملت التحريات مفاجأة من العيار الثقيل بقيام شقيقته بهذا الفعل.

وجاء حكم محكمة جنح الدقي بالعاصمة القاهرة، بعدما تبين قيام ”يسر فاروق توفيق صالح“، شقيقة الفنان بسرقة حسابه، وتغييرالصورة الشخصية له، وتوجيه تهمة الإزعاج العام للسلطات.

كما قضت المحكمة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ”قرابة 320 دولار“ لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة الحساب الخاص بشقيقها.

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