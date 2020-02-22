فيديو .. ويجز يطرح أحدث كليباته 21

طرح الفنان ويجز أحدث كليباته بعنوان واحد وعشرين، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب. وكليب واحد وعشرين من إخراج عمر دونجا. Advertisements يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا أغنية بعنوان نصين، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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