بعد تكريمه .. نجوم يهنئون الدكتور مجدي يعقوب

حرص العديد من نجوم الفن على تهنئة الدكتور العالمي مجدي يعقوب، وذلك عقب تكريمه في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا التقرير سنرصد تهنئة نجوم الفن للبروفيسور مجدي يعقوب:-

وجه الفنان سامح حسين رسالة للدكتور مجدي يعقوب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: أمير القلوب.

ونشر النجم شريف منير صورة ليعقوب، وعلق عليها قائلًا: حبيب الكل .. فخر مصر .. سير د./ مجدي يعقوب .. ربنا يخليك لكل الناس.

وعلقت نجمة ذا فويس إنجي أمين، على تكريم الدكتور مجدي يعقوب، قائلة: فخر مصر دكتور مجدى يعقوب ربنا يجازيك الخير و يخليك للناس و تكون دايما فى أحسن صحة.

ونشرت الفنانة ياسمين الخطيب، صورة لمجدي يعقوب، وعلقت عليها قائلة: القديس.

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ووجهت النجمة يسرا رسالة للدكتور مجدي يعقوب، قائلة: الحمدلله على سلامتك يا د. مجدي .. إنت فخر لمصر والعرب والعالم كله .. ربنا يديمك نعمة في حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة مجدي

يعقوب.

كما نشر النجم أحمد حلمي صورة تجمعه بالبروفيسور مجدي يعقوب، وعلق عليها، قائلًا: اخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب .. ومش كده وبس ، لا.. ده انا كمان حضنته وقعدت جنبه .. ومش كده وبس .. ده احنا كمان اتكلمنا كتير وفي الاخر اتصورت معاه .. احساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبه لاتوصف.. انا كنت فاهم ان الرهبه من اي شخص بتيجي من الهيبه والقوه .. لكن عرفت ان في رهبه بتيجي من طيبة وانسانيه الشخص الي قدامك .. ودي اللي اسمها رهبه رهيبه .. انا حصلتلي رهبه رهيبه.. وحقيقي بالصوره دي انا دخلت التاريخ.

ووجه أيضًا الإعلامي ممدوح موسى، رسالة للدكتور مجدي يعقوب، قائلًا: تصوروا الراجل الجميل ده امبارح اتكرم في الإمارات وجمع تبرعات حوالي 400 مليون جنيه كان الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي قد جمعهم لصالح مستشفي مجدي يعقوب.

وأعرب الشاعر محمد إبراهيم عن مدى

سعادته بتكريم الدكتور مجدي يعقوب، قائلًا: وناس لو جينا نوصفها نقول الكنز فـ الرحله.

وهنأت الفنانة دينا الدكتور مجدي يعقوب، قائلة: تهنئة خاصة للبروفيسور مجدي يعقوب على تكريمه في حفل صناع الأمل العربي في #دبي الذي أقامه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس. كما تلقى مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب في القاهرة تبرعًا بقيمة 180 مليون جنيهًا مصريًا ، و أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه سيتضاعف ، ليصل حجم التبرع إلى 360 مليون. يهدف الدكتور مجدي يعقوب إلى إنشاء مركز جديد لمساعدة ما يصل إلى 40،000 مريض وتدريب 10،000 جراح عربي سنويًا. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب صناع الأمل العرب.