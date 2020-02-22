فن ومشاهير

تعرف على موعد حفل حمو بيكا في أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الفنان حمو بيكا موعد حفله الغنائي المقبل في أمريكا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

ومن المقرر أن يحيي بيكا حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 4 من شهر أبريل المقبل،

Advertisements
بأمريكا، كما تتراوح أسعار التذاكر بين 69 دولار أمريكي، و 89 دولار أمريكي.

 

يذكر أن الفنان حمو بيكا أغنية بعنوان فيرس كورونا، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل حمو بيكا في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا