تعرف على موعد حفل حمو بيكا في أمريكا

كشف الفنان حمو بيكا موعد حفله الغنائي المقبل في أمريكا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ومن المقرر أن يحيي بيكا حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 4 من شهر أبريل المقبل،
يذكر أن الفنان حمو بيكا أغنية بعنوان فيرس كورونا، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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