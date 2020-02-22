نشر النجم محمد حماقي افيش حفله الجديد المقرر إقامته في السعودية وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق محمد حماقي قائلًا: أهل جدة، هشوفكم تاني الخميس ٥ مارس في مهرجان JTTX ملعب الجوهرة التذاكر من Advertisements خلال اللينك في البايو أو من فروع ڤيرچن ميجا ستور. خلال اللينك في البايو أو من فروع ڤيرچن ميجا ستور. يذكر ان النجم محمد حماقي طرح كليبه الجديد تعرف بحبك ليه، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يكشف موعد حفله الجديد في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.