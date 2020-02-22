فيديو.. لطيفة تطرح أحدث كليباتها " زيدي"

طرحت الفنانة لطيفة أحدث كليباتها بعنوان "زيدي"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب "زيدى" من إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحن بلال سرور، وتوزيع Advertisements مونتي. مونتي. يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان حب بيغير ملامح، وهي من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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