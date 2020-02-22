أوس أوس يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح ونادي ليفربول

نشر الفنان محمد اسامة صورة تجمعه بنجم الكرة المصرى محمد صلاح و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام

و علق عليها قائلا : شكرا ليفربول شكرا محمد صلاح

ويذكر ان اخر ما شارك فيه النجم هو مسلسل هوجان من تأليف محمد صلاح عزب و احراج شرين عادل و تدور احداثه حول يتورط الشاب هوجان ذو

القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه