فيديو.. مصطفى الأغا يكشف برج إيمان العاصي

نشر المذيع مصطفى الأغا فيديو للفنانة إيمان العاصي عبر حسابه الرسمي، وذلك بموقع تبادل الصور والمعلومات انستجرام. وعلق مصطفي الأغا على الفيديو قائلًا: "هي ما بتكدبش لأنها من برج... إيمان العاصي.. مصطفى الأغا". مصطفى الأغا". Advertisements يذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت في مسلسل "بخط اليد" من إخراج شيرين عادل ومحمد سعيد عبدالله، وتأليف هالة الزغندي وعمرو شاهين، وبطولة كلًا من أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين وخالد كمال ومحمد حاتم.

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