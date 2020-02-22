تشريح جثة مايكل جاكسون يكشف ملابسات مقتله

نشرت بعض المفاجاءت مؤخرًا عن حقيقة وفاة النجم العالمي مايكل جاكسون، والذي توفى يوم الخميس الموافق 25 من شهر يونيو بعام 2009.

وأكد تقرير تشريح الجثة الذي نشر بعد الوفاة، أن جسد جاكسون، كان مغطى بالندوب، حيث أصيب بجروح في الذراعين والوركين والكتفين، وندبتين جراحيتين خلف

أذنيه، وندوب أخرى على جانبي الأنف، والتي يعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم.

وأبرزت نتائج التشريح أيضًا أن ملك البوب أجرى وشما تجميليا على شفتيه لتكتسب اللون الورجي كما أجرى وشمًا أسودا على حاجبيه، ووشم أسود غريب الشكل في فروة راسه، حيث اثبتت

التقارير بأن مايكل جاكسون كان يعاني من الصلع.

وأظهر التشريح أيضًا تشوه جسمه بمساحات من الجلد الفاتح والداكن، ما يؤكد أنه كان يعاني بالفعل من البهاق.

كشف التشريح عن ظهور الحقن في جميع أنحاء جسم مايكل جاكسون، وذلك نتيجة التشوه الناجم عن سنوات من الجراحة التجميلية يدل على أنه كان في حالة ذبول نهائية لعدة سنوات.

وأكد تقرير الترشيح عن وجود نسبة عالية من عقار بروبوفول، والتي أدت إلى وفاة النجم العالمي مايكل جاكسون.

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