نشر المخرج مجدى الهوارى صورة تجمه بالفنانة روبى و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور الفيديوهات انستجرام وعلق عليها قائلا : ليلة جميلة بوجودك حبيبتي روبي الحب كله مبسوط ان العرض عجبك مختلف وشكراً للجمهور وللضيوف اللي حضروا وللضيوف اللي حضروا يذكر ان المخرج مجدى الهوارى اخرج مؤخرا مسرحية 3 ايام فى الساحل تأليف حاتم حسين و بطوبة الفنان محمد هنيدى .

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كانت هذه تفاصيل خبر مجدى الهوارى يوجه رسالة خاصة لروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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