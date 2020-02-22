يسرا لـ مجدي يعقوب: ربنا يديمك نعمة في حياتنا يا ملاك الحب والرحمة

نشرت كلًا من الفنانة القديرة يسرا والفنانة دينا صوره للدكتور مجدي يعقوب وذلك عبر حسابهما الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت يسرا علي الصوره التي ظهر فيها مجدي يعقوب قائله: الحمدلله على سلامتك يا د. مجدي .. أنت فخر لمصر والعرب والعالم كله .. ربنا يديمك نعمة في حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة ..مجدي يعقوب.

وعلقت ايضًا دينا علي الصوره قائله: تهنئة خاصة للبروفيسور مجدي يعقوب على تكريمه في حفل صناع الأمل العربي في #دبي الذي أقامه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس،

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كما تلقى مركز د. مجدي يعقوب للقلب في القاهرة تبرعًا بقيمة 180 مليون جنيهًا مصريًا ، و أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه سيتضاعف ، ليصل حجم التبرع إلى 360 مليون، يهدف الدكتور مجدي يعقوب إلى إنشاء مركز جديد لمساعدة ما يصل إلى 40،000 مريض وتدريب 10،000 جراح عربي سنويًا. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ..صناع الأمل العرب.

يذكر ان الفنانه القديره يسرا شاركت

في فيلم صاحب المقام اخراج محمد جمال العدل ، تاليف إبراهيم عيسى ، بطوله كلًا من آسر ياسين و صلاح عبدالله و بيومي فؤاد و نسرين أمين و محمود عبدالمغني واحداث الفيلم يينما يقع شاب في العديد من المتاعب في حياته، يصبح الأمل الوحيد يكمن في امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.

جدير بالذكر ان الفنانه دينا شاركت في مسلسل سلطانه المعز اخراج محمد بكير ، تاليف اياد ابراهيم ، بطوله كلًا من غادة عبدالرازق و محمود البزاوي و نسرين امام و حسن حسني و طاهره و احداثه تدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.