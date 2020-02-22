نشرت كلًا من الفنانة القديرة يسرا والفنانة دينا صوره للدكتور مجدي يعقوب وذلك عبر حسابهما الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت يسرا علي الصوره التي ظهر فيها مجدي يعقوب قائله: الحمدلله على سلامتك يا د. مجدي .. أنت فخر لمصر والعرب والعالم كله .. ربنا يديمك نعمة في حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة ..مجدي يعقوب.
وعلقت ايضًا دينا علي الصوره قائله: تهنئة خاصة للبروفيسور مجدي يعقوب على تكريمه في حفل صناع الأمل العربي في #دبي الذي أقامه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس،
يذكر ان الفنانه القديره يسرا شاركتفي فيلم صاحب المقام اخراج محمد جمال العدل ، تاليف إبراهيم عيسى ، بطوله كلًا من آسر ياسين و صلاح عبدالله و بيومي فؤاد و نسرين أمين و محمود عبدالمغني واحداث الفيلم يينما يقع شاب في العديد من المتاعب في حياته، يصبح الأمل الوحيد يكمن في امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.
جدير بالذكر ان الفنانه دينا شاركت في مسلسل سلطانه المعز اخراج محمد بكير ، تاليف اياد ابراهيم ، بطوله كلًا من غادة عبدالرازق و محمود البزاوي و نسرين امام و حسن حسني و طاهره و احداثه تدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا لـ مجدي يعقوب: ربنا يديمك نعمة في حياتنا يا ملاك الحب والرحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.