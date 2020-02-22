وليد توفيق يعزي جورج وسوف بوفاة والدته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عزى الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ الفنان السوري ​جورج وسوف​ بوفاة والدته، إذ نشر صورة للأخير برفقة المرحومة وعلّق بالقول:"احر التعازي للحبيب ابو وديع بوفاة الوالده ام جورج الله يرحمها ويجعل مسكنها الجنه".

يذكر أنه توفيت والدة الفنان جورج وسوف صباح أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عاما وشيعت الجنازة ظهر الجمعة من كنيسة مار الياس ببلدية كفرون بسوريا.

وتتلقى أسرة الراحلة وعلى رأسهم الفنان جورج وسوف، التعازي أيام 22، 23، 24 شباط/فبراير الحالي في صالة كنيسة مار الياس – ببلدية كفرون، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت سوريا كل الأيام.

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