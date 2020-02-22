يسرا اللوزي لـ أحمد حاتم:"ما تحترم نفسك بقى"..ما السبب؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتدم الخلاف بين الممثلة المصرية ​يسرا اللوزي​ والممثل المصري ​أحمد حاتم​، وذلك على خلفية مبارة السوبر المصري التي جرت بين فريقي كرة القدم الأهلي والزمالك، والتي فاز بها الأخير.

وكان حاتم نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له وهو يرتدي تيشيرت نادي الزمالك الفريق الذي يشجعه بعد فوزه بالكأس على حساب الأهلي، وعلق قائلا: "الحاجات دي مافيهاش بين البينين، الزمالك في القلب"، لتتدخل يسرا اللوزي من خلال تعليق لها على صورته قائلة: "ما تحترم نفسك بقى، الأهلي فوق الجميع وبس".

وردّ عليها حاتم بالقول:"أنا هرد عليكي بس مش هنا عشان أنا شهم وأنت فيكي اللي مكفيكي".

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