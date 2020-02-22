ميرنا وليد - بيروت - بلفتة مميزة كما عودتنا، تحتفل الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ حالياً بعيد ميلادها مع جمهورها في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، إذ قررت أن يكون الإحتفال بهذه المناسبة الخاصة هذا العام مع محبيها وأهل الصحافة والإعلام.

موقع "الفن" الذي يواكب هذه الأمسية، يعرض لكم في الفيديو المرفق في الخبر مشاهد حصرية وأولية لأجواء الإحتفال.

ومن ناحية أخرى، كان سبق هذا الإحتفال، لفتة مميزة أيضاً من كرم مؤخراً لمناسبة عيد الحب، إذ قررت أيضاً الإحتفال مع محبيها بهذه المناسبة، ودعتهم إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، إذ قامت طائرة خاصة بإلقاء أوراء حمراء اللون عليهم كتب عليها هاشتاغ "لبنان بقلبنا" وإمضاء كرم.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- شاهدوا أجواء إحتفال نجوى كرم بعيد ميلادها مع محبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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