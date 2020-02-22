كاريس بشار تؤكد إنتسابها لنقابة الفنانين إذا فاز هذا الممثل

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة السورية ​كاريس بشار​ عن دعمها لترشح زميلها الممثل السوري ​فادي صبيح​ لمركز نقيب الفنانين السوريين في الإنتخابات التي من المقرر أن تجرى قريباً.

وكتبت بشار عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"24 سنة بمهنة التمثيل.. 24 سنة ما كنت أتحمل فكرة الإنتساب لنقابة الفنانين لكتير أسباب.. بس هالمرة إذا بيكون النقيب فادي صبيح.. أنا ما بفكر.. أنا أكيد بنتسب! كل الحب".

وعلى صعيد آخر تواصل بشار تصوير دورها في مسلسل "سوق الحرير"، وهو من تأليف حنان المهرجي و إخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا، والذي تجسد فيه شخصية "قمر" وهي ابنة الممثلة السورية وفاء موصللي والممثل السوري عبد الهادي الصباغ، ويتناول المسلسل الحياة في مدينة دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي، وسيكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل.

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