ميرنا وليد - بيروت - بعد أقل من شهر على خطوبتها من رجل الأعمال المصري يحيى الشناوي، فاجأت الممثلة المصرية ​إنجي شرف​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإعلان إنفصالهما.

ونشرت شرف صورة كتب فيها "Am Single"، وعلّقت عليها بالقول:"أنت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد ....عسي ان تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم".

يذكر أن شرف دخلت عالم الفن بعد تتويجها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر، وشاركت في مسلسل "ريا سكينة" مع الممثلتين عبلة كامل وسمية الخشاب، وقدمت عدة أعمال منها "حارة اليهود" و"سلسال الدم"، ويعرض لها الآن مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة مصرية تعلن إنفصالها بعد أقل من شهر على خطوبتها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.