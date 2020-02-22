منى الشاذلي تثير الجدل مع قصي خولي وتصفه بـ"الوحِش"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية المصرية ​منى الشاذلي​ جدلاً واسعاً بين المتابعين، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه برفقة عدد من الشخصيات الفنية بينهم الممثل السوري ​قصي خولي​، أثناء تواجدهم في احتفالية صنّاع الأمل التي أقيمت في دبي.

ويظهر خولي في الفيديو بينما يقترب من الشاذلي للوقوف من أجل إلتقاط الصورة التذكارية، فيما يُسمع صوت الشاذلي وهي تقول له:"الوحشين ورا".

وتفاعل المتابعون مع كلام الشاذلي هذا الذي توجهت به إلى خولي بشكل كبير، إذ أشار البعض إلى أنها تحاول تأنيبه والتلميح إلى الأزمة التي يواجهها حالياً بعد كشف أم إبنه عن ما وصفته "بكذبه" وعدم إهتمامه بإبنه وبها، فيما أشار البعض الآخر من المتابعين أنها تمازحه.

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