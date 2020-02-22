كاتي بيري تتعرض للإغماء في كواليس "American Idol"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة العالمية ​كاتي بيري​ للإغماء في كواليس تصويرها لحلقات الموسم الجديد من برنامج "Amercian Idol"، وذلك بعد حالة من الخوف والهلع أصابت بيري وزميليها في لجنة التحكيم إضافة للمشتركين وطاقم عمل البرنامج بسبب تسرب رائحة غاز في الاستديو حيث كانوا يصورون.

وفي مقطع فيديو تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر بيري على كرسي لجنة التحكيم لتسأل زميليها اللذين يجلسان على جانبيها إن كانا يشمان رائحة عاز، ليقول لها أحدهم نعم إنها رائحة غاز البروبان، لتردّ بيري وهي محاولة الخروج "أشعر بصداع".

وبعدها شوهد عدد قليل من رجال الإطفاء وهم يتعاملون مع الوضع، فيما يُسمع جرس الإنذار ويُطلب من الجميع مغادرة المكان، إلى أن تظهر بيري في الخارج تقول: "أنا لست على ما يرام"، قبل أن تسقط على الأرض.

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