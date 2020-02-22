ماريتا الحلاني تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة وهذا موعد طرحها

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ الجمهور لأغنيتها الجديدة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير للحن الأغنية، وعلّقت قائلةً:"إذ فيك تنسى" والذي هو عنوان الأغنية مضيفةً أنه سيتم طرحها في الـ28 من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الأغنية تمّ تصويرها مؤخراً في بيروت تحت إدارة المخرجة اللبنانية ليال راجحة، وموقع "الفن" واكب التصوير وسينشر لكم الكواليس قريباً.

والأغنية هي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.

وكانت آخر أعمال ماريتا تتر مسلسل "بردانة أنا" الذي يقوم ببطولته مجموعة من الممثلين اللبنانيين بينهم كارين رزق الله، بديع أبو شقرا ووسام حنا.

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