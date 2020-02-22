تراند اليوم : رمضان يجمعنا مع ولاد إمبابة وسعد الصغير- شاهد

نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة من كواليس، مسلسل “ولاد إمبابة” علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.

وعلق سعد الصغير علي الصورة قائلاً: “من تصوير مسلسل ولاد إمبابة رمضان يجمعنا.

من ناحية أخري وجّه الفنان سعد الصغير رسالة نارية إلى الفنان هانى شاكر وذلك بعد قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء.

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وقال سعد الصغير فى لقاء له مع “عرب وود” : أتمنى أن يرد هانى شاكر على سؤال واحد فى حالة تنفيذ قراره بمنع هؤلاء من الغناء “هيروحو فين”.

وأضاف سعد الصغير قائلا : “هذا القرار يزيد من الأزمة وليس حلا لها حيث نجد هؤلاء فى الشارع ومن يتعاملون معهم أيضا.

يُذكر أن قرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفنى بين مؤيد ومعارض.