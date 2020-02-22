تراند اليوم : إختفاء مطربات المهرجانات.. اللي أتمسكت اداب و فعل فاضح

قضت محكمة جنح قسم الجيزة، بالحبس لمدة سنتين لـ”ليلى عامر”، بطلة كليب “بص أمك”، والحبس 6 شهور لمخرج ومنتج الكليب “سمير.أ”، والحبس 3 أشهر للممثل “مجدي.ع”، الذي ظهر بالكليب.

كان ذلك بسبب احتواء الكليب، والذي جاء كـ”أغنية دعائية”، ضمن فيلم “سلك عريان”، على إيحاءات جنسية صريحة واعتماده على الإثارة ونشر الفجور وخدش الحياء.

ورحلت النيابة العامة المتهمة ليلى عامر، إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية؛ لأداء مدة العقوبة الصادرة ضدها.

ولم تكن “ليلى” هي المطربة الوحيدة التي تعرضت للسجن والانتقادات الواسعة بسبب تقديمها أعمال مثيرة، ويرصد “النبأ” في السطور التالية أبرز هؤلاء الفنانات اللاتي طالتهن لعنة “الفعل الفاضح”:

إغراء:

عاقبت محكمة جنح الطالبية، المطربة “فاطمة”، والشهيرة بـ”إغراء” صاحبة كليب “أنا عايزة واحد”، بالحبس لمدة 3 سنوات؛ بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والرذيلة وخدش الحياء العام.

شيما:

ألقت مباحث الآداب القبض على المطربة “شيما”، صاحبة كليب “عندي ظروف”؛ لما احتوته الأغنية من إيحاءات جنسية صريحة ورموز خارجة، كما تم حبسها ومخرج الأغنية، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه.

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برديس:

نالت المطربة برديس، شهرة واسعة بالوسط الفني من خلال كليب “ياواد يا تقيل”، والذي تضمن إيحاءات جنسية، ما تسبب في وقفها عن العمل، وحبسها، حتى أعلنت، مؤخرًا، توبتها، واعتزالها الغناء بشكل تام.

شاكيرا:

الحال كان نفسه مع “شاكيرا” صاحبة أغنية “أدق الكمون”، والتي احتوت على مشاهد وحركات غير لائقة تخدش الحياء العام، فضلًا عن ظهورها شبه عارية فيها، ما أدى إلى حبسها مع “برديس”.

رضا الفولي:

تسبب كليب “سيب إيدي” في حبس المطربة “رضا الفولي”؛ بعد إثارته موجة غضب شديدة بين الجمهور؛ لاعتمادها على حركات خارجة، والتركيز على ملابسها الجريئة.

كما قضت المحكمة وقتها بحبس “رضا” عامًا، وكذلك مخرج الكليب “وائل الصديق”، والذي صدر ضده حكمًا غيابيًا.