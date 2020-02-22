عاصي الحلاني ينثر “الطرب الأصيل” في سماء الفجيرة

متابعة بتجــــــــرد: ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على مسرح الكورنيش بالفجيرة، مساء أمس الجمعة، حفل فني، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبيرين على أنغام أغنياته الطربية والتراثية الأصيلة.

واستقبل الجمهور الفنان عاصي الحلاني بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح، ثم بدأ سهرته الغنائية بأداء مجموعة من أغنياته المشهورة، منها “بحبك وبغار” و”مملكة الحب” و”هوارة” و”قواعد قلبي” و”يمكن” و”عطر المحبة” و”وين الصبر”، وسط حماس كبير من الحضور.

بعدها شكر الحلاني الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، على دعوته للمشاركة في هذا المهرجان الذي يعتبر من المهرجانات الرائدة التي جمعت كبار الفنانين في الوطن العربي والذي أتاح فرصة للقاء ثقافات العالم في مكان واحد ورائع ممثلاً في إمارة الفجيرة التي أصبحت بهذا المهرجان وغيره من الأنشطة الثقافية والأدبية قبلة لكل المبدعين، بحسب الحلاني.

وأعرب الحلاني عن شكره وتقديره للجمهور على حفاوة الاستقبال، واصفاً الفجيرة بـ”أنها مدينة السعادة.. ونغم مبهر في نسيج التسامح وتعايش الثقافات الإماراتي”.

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وقدم عاصي الحلاني ابنه الوليد لمشاركته في الغناء، ليبهر الجمهور بصوته الشجي، ما شكل مفاجأة جميلة في ختام الحفل.